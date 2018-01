Drie agenten en drie burgers gewond bij redden bewoners bij woningbrand

Toen de brand uitbrak in het perceel aan de Maastrichtseweg, waren twee bewoners nog in het pand aanwezig. Toegesnelde omstanders en agenten wisten de bewoners te redden. Drie agenten en drie pasanten kregen bij de reddingsactie zoveel rook binnen dat ze ter plekke door ambulancepersoneel moesten worden nagekeken. De bewoners is met onbekend letsel naar een ziekenhuis overgebracht. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Er was een flinke rookontwikkeling in de omgeving.

