Betalen met ring, horloge, armband of sleutelhanger bij ABN AMRO

ABN AMRO gaat betalen met wearables voor het eerst met klanten testen. Na eerdere en succesvolle interne testen in 2017, kunnen 500 klanten straks uitvinden hoe het is om contactloos te betalen met een ring, horloge, armband of sleutelhanger.

ABN AMRO maakt het als eerste bank mogelijk om wereldwijd te betalen met een wearable die direct gekoppeld is aan een betaalrekening. Klanten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor een pilot van vier maanden. In ruil voor het gebruik van de wearables vraagt de bank feedback via een app zodat het gebruik continu geoptimaliseerd kan worden gedurende de pilot.

Pilot met de klant

We zijn continu bezig met allerlei inventieve betaalmethodes, aldus Yvonne Duits productowner Payments van ABN AMRO. "Maar liefst 50 procent van alle betalingen zijn op dit moment contactloos. De opmars van contactloos betalen beperkt zich in de toekomst echter niet alleen tot de betaalpas en mobiele telefoon. We zien dat steeds meer producten een betaalfunctionaliteit met NFC toevoegen. We willen deze betaalmethode dan ook graag met onze klanten testen met een aantal wearables. Het is voor ons belangrijk om naadloos aan te sluiten bij de wensen van de consument en betaalgemak te bieden aan iedereen."



De nauwe samenwerking van ABN AMRO met Mastercard en DIGISEQ zorgt ervoor dat de wearables gebruikt in de pilot voldoen aan alle eisen voor betrouwbare en veilige betalingen.



----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)