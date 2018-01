Koninklijke Horeca Nederland gaat concurrentie aan met eigen reserverings-app

In december zijn tachtig restaurants van Fletcher Hotels aangesloten bij BookDinners.nl, hét onafhankelijke reserveringsplatform van, voor en door restaurants. KHN lanceerde dit platform in september 2017 samen met andere partijen. En met succes, want inmiddels zijn er 1900 restaurants aangesloten. Begin 2018 wordt BookDinners.nl richting de Nederlandse consument gelanceerd. In juli 2018 kunnen gasten bij minimaal 3000 restaurants een tafeltje boeken.

Robèr Willemsen, voorzitter KHN: "Ik ben trots dat er in zo'n korte tijd al 1900 restaurants zijn aangesloten bij het reserveringsplatform. BookDinners.nl is daarmee echt het platform van, voor en door restaurants. Het belangrijkste doel voor KHN is dat restaurants weer zelf de regie hebben. Dit in tegenstelling tot bestaande platforms die tegen steeds slechtere condities werken."

'Het belangrijkste doel is dat restaurants weer zelf de regie hebben'

"BookDinners.nl is het eerlijke alternatief en als brancheorganisatie bewaken wij de condities in het belang van horecaondernemers. Met BookDinners.nl kunnen restaurants zelf bepalen waar ze voor staan, welke marketingacties ze doen en wanneer. Bovendien kunnen restaurants rechtstreeks communiceren met hun (toekomstige) gasten. Dat is voor restaurants erg belangrijk, omdat mensen zich steeds meer online oriënteren en online een tafel reserveren."

Ambitie BookDinners.nl

Op dit moment zijn 1900 restaurants aangesloten bij BookDinners.nl. ''Onze ambitie is dat er halverwege 2018 minimaal 3000 restaurants aangesloten zijn. We zijn dus goed op weg. Naar verwachting zullen de komende weken nog meer restaurants zich aanmelden.''

Ook aansluiten bij BookDinners.nl?

''Restaurants die willen deelnemen, kunnen dat tot halverwege 2018 gratis doen. Vanaf 1 juli 2018 betaalt u 15 euro per maand voor reserveringen en promotionele ondersteuning. U betaalt géén commissie per couvert. Opzeggen is altijd mogelijk.''

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)