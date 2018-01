Hembrugterrein Zaandam verkocht voor 41 miljoen

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het Hembrugterrein in Zaandam voor 41 miljoen euro aan ABC Planontwikkeling BV. De projectontwikkelaar bracht het hoogste bod uit.

Op het terrein komen ongeveer 1.000 woningen, zowel huur als koop. Daarnaast komen er bedrijven, winkels en kantoren, die goed zijn voor zo’n 650 arbeidsplaatsen. Het is de bedoeling dat het bestaande bos naar de gemeente Zaanstad gaat en op termijn toegankelijk is voor het publiek.

Mix van wonen en werken

Het hele Hembrugterrein is 42,5 hectare groot. ABC Planontwikkeling koopt 30 hectare, inclusief de ongeveer 70 gebouwen die daarop staan. Vooral op de westflank van het terrein komt een nieuwbouwprogramma voor zo’n 1.000 woningen. Daarvan is 20 procent sociale huur, verder zijn er appartementen en woningen (huur en koop) in verschillende groottes en prijsklassen.

De ontwikkelaar heeft hoge ambities voor het behoud en versterken van het unieke karakter van Hembrug, voor zeer duurzame energievoorziening en waterhuishouding en voor hergebruik van materialen en afval. De nieuwbouwwoningen krijgen geen aansluiting op aardgas.

De bestaande gebouwen op het centrale deel van het terrein zijn geschikt of nog te ontwikkelen voor wonen of werken. Voor bedrijven, winkels en kantoren is 25.000 m2 voorzien. Verschillende ondernemers die nu al een gebouw huren, kopen hun gebouw zelf van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor evenementen komt er een cultuurhuis/buurttheater; niet alleen voor de vaste bewoners en gebruikers van Hembrug, maar ook voor bezoekers uit Zaanstad en voor toeristen.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)