Verwarde vrouw aangehouden na poging brandstichting

Een verwarde vrouw is maandagochtend vroeg door de politie in haar woning in het Zeeuwse Axel aangehouden nadat zij in verwarde toestand de gaskranen had opengezet. Dit meldt de politie maandag.

Huisgenoot belt politie

Op maandag 8 januari 2018 om 2.10 uur werden twee surveillance-eenheden naar Axel gestuurd. Er zou sprake zijn van een gevaarlijke situatie omdat iemand in haar woning de gaskranen had opengedraaid. Haar huisgenoot had de politie gebeld.

Sterke gaslucht in woning

Toen de agenten arriveerden roken ze inderdaad in de woning een sterke gaslucht. Ze troffen een verwarde en dronken vrouw aan. Omdat de vrouw een gevaar voor zichzelf en zeker voor anderen was is de vrouw aangehouden voor poging brandstichting. Aan het bureau is contact gelegd met hulpverleningsinstanties.

