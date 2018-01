Amstelveen kan potentiële inbrekers boete opleggen van 2.500,- euro

Boete van 2.500,- euro

'Op deze wijze willen politie en gemeente inbrekers afschrikken en daarmee het aantal woninginbraken terugdringen', aldus de politie. Aan personen, die bij controles herhaaldelijk inbrekersmateriaal bij zich hebben, kan de gemeente een boete van 2.500,- euro opleggen. Deze nieuwe maatregel is het opleggen van een last onder dwangsom.

Werkwijze

De politie houdt een persoon aan die in het bezit is van inbrekersmateriaal. Indien deze persoon de afgelopen 2 jaar eerder voor inbraak is aangehouden, ontvangt hij van de gemeente een zogeheten last onder dwangsom ofwel een voorwaardelijke boete. De boete bedraagt € 2.500.-

Inbrekersmateriaal

Indien dezelfde persoon op enig moment in Amstelveen opnieuw in het bezit blijkt van inbrekersmateriaal, wordt de boete daadwerkelijk opgelegd. De hoogte van de boete wordt ook gehanteerd in andere gemeenten, waar deze maatregel al eerder is ingevoerd. Meer informatie staat op de Facebookpagina van de politie Amstelveen.

