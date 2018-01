Politie treft kneedspringstof en drugs aan in woning na tip

De politie heeft maandag in een woning in het Brabantse Sint Willebrord kneedspringstof en drugs aangetroffen na een tip.

Getipt

De politie viel maandagochtend een woning aan de Duivenstraat in Sint Willebrord binnen nadat er informatie was binnen gekomen dat er drugs in die woning zou liggen.

Kneedspringstof

In de woning troffen de rechercheurs de bewoners en na enig zoeken 1,5 kg amfetamine, ongeveer 300 XTC pillen en ook nog 500 gram kneedspringstof. De bewoners werden als verdachte gehoord. De EOD werd erbij geroepen om zich te ontfermen over de springstof. De EOD heeft het meegenomen en later tot ontploffing gebracht.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)