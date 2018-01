Politie roept 18 Friese verdachten blokkade A7 op voor verhoor

De politie heeft maandag aan de eerste 18 verdachten van de blokkade van de A7 ter hoogte van de afslag Oudehaske op 18 november 2017 een brief gestuurd waarin zij worden opgeroepen zich te melden op het politiebureau om te worden verhoord. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag bekendgemaakt.

In totaal 31 verdachten

In het strafrechtelijk onderzoek dat is gestart naar aanleiding van de blokkade van de A7 ter hoogte van de afslag Oudehaske, zijn tot op heden 31 personen als verdachte aangemerkt, waarvan er 18 zijn geïdentificeerd. De blokkade van de A7 vond plaats voorafgaand aan de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november 2017 in Dokkum.

Friesland

Het onderzoek richtte zich de afgelopen weken op de identificatie van de betrokken personen tijdens de blokkade op de A7. De 18 geïdentificeerde verdachten zijn afkomstig uit Friesland. De identificatie van de overige 13 verdachten is in volle gang.

Verdenking

De verdenking bestaat uit de volgende strafbare feiten: het versperren van een openbare weg, gevaar of hinder op de weg veroorzaken en het verhinderen van een betoging. Het onderzoek gaat hiermee een nieuwe fase in. De verhoren gaan plaats vinden in januari.

