Aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter bij Groningse Zeerijp

Zeerijp

Het epicentrum van de beving lag bij het Groningse plaatsje Zeerijp, vlakbij de plaats Loppersum. De beving, die door velen in en rond het gebied werd waargenomen, bevond zich op een diepte van 3 kilometer onder het aardoppervlak.

Gaswinning

In het getroffen gebied doen zich veel aardbevingen voor als gevolg van de jarenlange gaswinning in de lokale bodem. Of en hoeveel schade er is ten gevolge van de beving is op dit moment nog niets bekend.

