Vervoersverbod rond pluimveebedrijf Biddinghuizen ingetrokken

Met ingang van dinsdag 9 januari wordt het vervoersverbod ingetrokken dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen in Flevoland waar een zeer besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd. Dit heeft het ministerie van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagmiddag bekendgemaakt.