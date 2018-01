'Heroïne-tafel' aangetroffen in container Rotterdam

Meubelstukken

In een houten tafel, die in een container met huisraad zat, bleek een flinke hoeveelheid heroïne verstopt te zitten. 'In totaal zat er 58 kilo heroïne verstopt in drie meubelstukken', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Uit Iran voor Liverpool

De container kwam uit Iran naar de Rotterdamse haven en moest naar het Britse Liverpool. De drugs werden ontdekt op 2 januari en zijn meteen vernietigd. De Douane kwam de drugs op het spoor na een controle.

Onderzoek voortgezet

Er zijn in Nederland geen aanhoudingen verricht. De onderzoeksgegevens zijn door het Openbaar Ministerie overgedragen aan de Britse autoriteiten. De Britse politie en Douane zetten het onderzoek naar de herkomst en bestemming van de drugs voort.

