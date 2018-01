Kijk hier via webcam live naar overstromen Waalkade Nijmegen

Omdat in de nacht van dinsdag op woensdag in Nijmegen ter hoogte van de Waalkade de hoogste waterstand wordt verwacht, gaat deze maandag 8 januari om 18.00 uur dicht. Dit heeft de gemeente maandag laten weten.

Afsluiting Waalkade

De waterstand in de Waal stijgt. De verwachting is dat de Waalkade dinsdagochtend gaat onderstromen. De Waalkade wordt daarom maandag 8 januari 18.00 afgesloten voor alle verkeer, inclusief bussen. Reizigers kunnen voor informatie over busroutes terecht bij Breng.nl.

Webcam Waalkade

De hoogste waterstand wordt verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag. Het verloop hiervan is 24 uur per dag live te volgen op de speciale webcam van de gemeente Nijmegen.

Overige maatregelen

In verband met hoogwater heeft de gemeente de volgende maatregelen genomen.

20 verlichtingsmasten aan de Waalkade tussen de Voerweg en de Veemarkt zijn afgeschakeld. De Waalkade is obstakelvrij gemaakt. Stroomkasten, prullenbakken en straatmeubilair zijn verwijderd.

Voertuigen versleept

Ondernemers hebben terrasafschermers op het lage gedeelte van de Waalkade weggehaald. De parkeerplaatsen op de Waalkade, Lindenberghaven en Waalhaven zijn gesloten. Eventueel achtergebleven voertuigen worden versleept. Het Waterschap Rivierenland heeft de zogenaamde coupures aan de Grotestraat en Lage Markt afgesloten. Delen van het Rivierpark zijn afgesloten.

