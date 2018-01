Vader slachtoffer plaatst schokkende beelden van doorrijder in Oss

Tijdens nieuwjaarsnacht werd een 28-jarige vrouw door een auto met hoge snelheid geschept. Die reed na de aanrijding door en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Al eerder toonde de politie beelden waarop het voertuig te zien was. Nu toont de familie beelden van het moment waarop hun dochter wordt aangereden. Door deze nieuwe beelden te tonen hopen ze dat de automobilist alsnog kan worden opgespoord.

''Nogmaals vragen wij de aandacht voor de gouden tip die kan leiden tot de auto en bestuurder van het ongeluk tijdens nieuwjaarsnacht 01-01-2018 omstreeks 00:32 uur op de Berghemseweg , waarop onze dochter op brute wijze omver is gereden! Het was niet zomaar een aanrijding, daarom hebben wij besloten om de beelden van het ongeluk vrij te geven om aan te tonen hoe heftig dit ongeluk is geweest!! DIT HAD ANDERS AF KUNNEN LOPEN !!! De dader moet hiervoor bestraft worden!!

Wij vragen ook de omliggende dorpen zoals #Berghem #Heesch #Lith #Geffen #Schaijk #Nuland om informatie of tips uit te wisselen, alles is bruikbaar!!

De gouden tip wordt beloond met €2000,-''

De volgende gegevens omtrent het voertuig: FORD TRANSIT CONNECT LANG HOOG MODEL TYPE 220L/230L

De politie bellen kan natuurlijk ook op 0800-7000.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)