NAM moet binnen 48 uur met maatregelen komen na 3,4 beving in Groningen

Groningen is rond 15.00 uur getroffen door de zwaarste beving in ruim vijf jaar tijd, met een kracht van 3,4. Het epicentrum lag bij Zeerijp nabij Loppersum, meldt het KNMI. De aardbeving is het gevolg van de gaswinning door de NAM. De NAM moet nu bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) binnen 48 uur een analyse opleveren en maatregelen voorstellen. Dit volgt uit het Meet- en regelprotocol dat tot doel heeft om in te grijpen in de gaswinning als aardbevingen in Groningen daarom vragen.

Op basis van onze eerste analyse van de metingen die zijn gedaan, kan deze beving door bewoners zwaarder zijn gevoeld dan de beving bij Huizinge (2012). De gemeten grondversnelling (0,116 g) zorgt ervoor dat het hoogste niveau uit het meet- en regelprotocol bereikt is: het interventieniveau. De grondversnelling geeft de mate van het schudden van de grond aan en is daarmee een indicator voor mogelijke schade boven de grond. Bewoners kunnen hun zorgen en schademeldingen richten aan Centrum Veilig Wonen.



SodM gaat de analyse en voorgestelde maatregelen van de NAM zo spoedig mogelijk bestuderen en zal de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover adviseren.

