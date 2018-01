Rijkswaterstaat: verwachte waterstanden kunnen we prima aan

'Deze situatie komt eens in de 5 jaar voor', zegt Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Hij benadrukt dat er geen reden is tot zorg: 'Deze verwachte waterstanden kunnen we prima aan.'

Vanuit het Watermanagement Centrum in Lelystad worden de waterstanden continu in de gaten gehouden. De waterstand van de Rijn bij Lobith is zondag opgelopen tot ongeveer 14,00 m +NAP. Dat betekent dat per seconde ruim 6.500 kubieke meter water (6,5 miljoen liter water) ons land in stroomt. De waterstand bij Lobith zal naar verwachting oplopen tot ongeveer 14,65 m +NAP (ca. 7.500 m3/s) in de vroege ochtend van woensdag 10 januari.

Ruimte voor de Rivier

Maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen in het kader van Ruimte voor de Rivier bewijzen nu in de praktijk hun nut. De waterstanden van de Rijn en Rijntakken stijgen minder snel. Zo wordt de nevengeul van de Waal bij Nijmegen dit hoogwaterseizoen voor het eerst gebruikt.

Van een echte test is volgens van Waveren echter nog geen sprake. Nederland kan twee keer zoveel water aan dan nu binnenstroomt.

Stuwen en spuien

Om het rivierwater zo snel mogelijk af te voeren heeft Rijkswaterstaat de stuwen in de Nederrijn-Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein getrokken. En bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren onder meer dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

IJsselmeergebied

Het peil van zowel het Markermeer als het IJsselmeer staat ook nog hoog. Oorzaken zijn de hoge afvoer van de IJssel en de grote hoeveelheid neerslag die de afgelopen weken is gevallen. Daarnaast was het door de harde wind niet altijd mogelijk om water te spuien bij de Afsluitdijk naar de Waddenzee. Het peil van het IJsselmeer en het Markermeer daalt de komende dagen geleidelijk.

De afvoer van de Maas is de afgelopen 24 uur gedaald. Die daling zet de komende dagen door.

