Politie stuit op dode man in flat, verdachten springen van balkon en raken gewond

Een routinecontrole is dinsdagmorgen geëindigd in een grootschalig rechercheonderzoek. Twee mannen probeerden te vluchten en raakten zwaargewond. In een appartement lag een stoffelijk overschot.

Op dinsdag 9 januari 2017 om 5.30 uur zagen surveillerende agenten een auto rijden in de wijk Hoge Vucht. Ze besloten de auto te controleren en gaven de bestuurder een stopteken. Die besloot echter te vluchten en reed snel weg. Na een korte achtervolging stopte de auto bij de ingang van een appartementencomplex aan de Roeselarestraat. De twee inzittenden sprongen eruit en renden het complex in waar de agenten ze kwijtraakten. Toen ze in de auto keken zagen ze een tas met handvuurwapens in de auto staan. Een surveillancehond werd opgeroepen die het spoor kon volgen en precies aan kon wijzen waard e mannen naar binnen waren gegaan.

Vluchten

Binnen korte tijd was er een arrestatieteam aanwezig die de woning binnen viel. Maar op het moment dat die aan de voorzijde naar binnen gingen probeerden twee mannen aan de achterzijde te vluchten via het balkon op de derde etage. In die vlucht raakten beide mannen zwaargewond door een val naar beneden. Er werden direct verschillende ambulances en een traumahelikopter opgeroepen die zich over de mannen ontfermden. Beide mannen werden zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De twee mannen van 26 en 27 jaar zijn aangehouden en worden in het ziekenhuis bewaakt.

Stoffelijk overschot

Er werd direct een uitgebreid onderzoek gestart. Toen rechercheurs de woning weer betraden troffen ze daar een stoffelijk overschot van een man aan. Er is toen een Team Grootschalig Opsporing opgeroepen omdat niet duidelijk is hoe deze man om het leven is gekomen. Forensische rechercheurs kammen de woning minutieus uit op zoek naar sporen. Tactische rechercheurs zullen een buurtonderzoek houden. De Rijksrecherche is in kennis gesteld van het feit dat twee mensen gewond zijn geraakt bij een politie-inzet. De ruime omgeving van het complex is lange tijd afgesloten voor het verkeer geweest wat voor overlast voor omwonende zorgde.

