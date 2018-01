We waren meer kwijt

De consumentenprijzen waren in 2017 gemiddeld 1,4 procent hoger dan in 2016, maakt het CBS bekend. Goederen waren gemiddeld 1,5 procent duurder en de prijzen van diensten lagen 1,2 procent boven het prijsniveau in 2016.

Na drie jaar met geringe prijsstijgingen zijn de consumentenprijzen in 2017 weer sterker gestegen. In 2016 was de prijsstijging van goederen en diensten met 0,3 procent nog de laagste in bijna 30 jaar.

Autobrandstoffen en elektriciteit duurder

De grotere stijging van de consumentenprijzen in 2017 is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van autobrandstoffen en elektriciteit. In 2017 was benzine 5,2 procent duurder dan in 2016. Elektriciteit daalde in 2016 met 14,8 procent in prijs doordat de belastingen hierop werden verlaagd. In 2017 ging de energiebelasting weer omhoog en was elektriciteit 1,1 procent duurder dan in 2016.

De prijzen van voedingsmiddelen waren gemiddeld 2,7 procent hoger dan in 2016. Dit is de sterkste prijsstijging na 2008. In 2016 waren voedingsmiddelen 0,8 procent duurder dan een jaar eerder. Ook pakketreizen naar het buitenland en het verblijf in een bungalowpark stegen sterker in prijs dan een jaar eerder.

