Meer Nederlanders vaker en verder op vakantie

Meer dan de helft van het aantal vakanties die Nederlanders ondernamen vond plaats in het buitenland (19,1 miljoen). Ten opzichte van 2016 steeg het aantal buitenlandse vakanties met 7%. Het aantal binnenlandse vakanties bleef gelijk met 17,6 miljoen vakanties. De bestedingen aan vakanties namen toe met 8% ten opzichte van 2016. Nederlanders besteedden in 2017 gezamenlijk 16,8 miljard euro aan vakanties in zowel binnen- als buitenland. Dit blijkt uit de jaarresultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2017.

Meer Nederlanders vaker op vakantie

Ruim 13 miljoen Nederlanders (82% van de bevolking) zijn in 2017 één of meerdere keren op vakantie geweest. Ten opzichte van 2016 betekent dit een aanzienlijke stijging (bijna een kwart miljoen meer). De Nederlanders die op vakantie gingen, deden dit ook iets vaker dan een jaar ervoor. In totaal werden 36,7 miljoen vakanties ondernomen in binnen- of buitenland; een stijging van 3% ten opzichte van 2016.

Meeste groei in Spanje en Griekenland

Nog nooit eerder werden er zoveel buitenlandse vakanties door Nederlanders ondernomen als in 2017. Duitsland staat net als voorgaande jaren op de eerste plaats in de top tien van buitenlandse vakantiebestemmingen. Ongeveer 3,5 miljoen vakanties werden in Duitsland doorgebracht, wat een lichte daling betekent ten opzichte van 2016 (-2%). Frankrijk, dat op de tweede plaats staat, zag het aantal vakanties stijgen met 7%. Voor de nummer drie – Spanje – groeide het aantal vakanties voor het vierde achtereenvolgende jaar fors (+9%). Ook Griekenland, dat de afgelopen jaren minder in trek was door onder meer de vluchtelingencrisis, zag het aantal vakanties van Nederlanders weer flink stijgen (+40%). Het aantal vakanties van Nederlanders naar Turkije daalde fors, als gevolg van terreur(dreiging) en politieke onrust (-40%). Turkije valt daarmee voor het eerst sinds vele jaren weer buiten de top 10 van meest populaire bestemmingen van Nederlanders.

Veluwe meest bezochte binnenlandse vakantieregio

Het aantal binnenlandse vakanties is het afgelopen vakantiejaar gelijk gebleven met 17,6 miljoen. Groei was er voor de korte vakanties (+2%), de lange vakanties lieten daarentegen een daling zien (-7%). Redenen hiervoor zijn onder andere de gunstige economische omstandigheden (stimuleert vooral vraag naar buitenlandse vakanties) en het matige zomerweer van afgelopen jaar. De Veluwe was het afgelopen jaar het meest in trek in eigen land. Daarmee was de Veluwe voor het eerst populairder dan de Noordzeebadplaatsen, die vele jaren de ranglijst van populaire binnenlandse vakantieregio’s aanvoerde.

Totale vakantiebestedingen flink gestegen

In totaal hebben Nederlanders in 2017 zo’n 16,8 miljard euro aan vakanties uitgegeven, waarvan zo’n 13,8 miljard in het buitenland en 3 miljard in eigen land. Ten opzichte van 2016 zijn de totale vakantiebestedingen met ruim een miljard euro gegroeid (+8%). De groei kwam geheel voor rekening van de buitenlandse vakanties (+9%), de bestedingen aan binnenlandse vakanties stegen met 1%.

Positieve verwachtingen voor 2018

Mede op basis van grootschalig onderzoek naar de vakantie-intentie van Nederlanders verwacht NBTC-NIPO Research voor 2018 een verdere groei van het aantal vakanties. De sterk groeiende economie kan daarbij als belangrijkste verklaring worden gezien. Geopolitieke spanningen en (angst voor) terreuraanslagen kunnen het positieve gevoel wellicht nog wat temperen, maar de consument gaat graag op vakantie en zal kiezen voor bestemmingen die als veilig worden ervaren.

