Jongeren Wijk bij Duurstede mogen geld uitgeven na rustige nieuwsjaarsnacht

Alle jongeren in de gemeente Wijk bij Duurstede mogen nadenken over hoe ze € 8.440 willen gaan besteden.

In de gemeente Wijk bij Duurstede is tijdens de afgelopen jaarwisseling namelijk voor €2.560 aan vuurwerkschade aangericht aan gemeente-eigendommen. Dat bedrag is fors lager dan de € 13.000 schade van vorig jaar. De aanpak die wethouder Hans Marchal in december heeft geïntroduceerd en landelijk nieuws werd, blijkt een succes te zijn. Het is fijn dat het bedrag dat de gemeente elk jaar reserveert voor schadeherstel, nu voor een heel groot deel naar voorzieningen of leuke activiteiten gaat voor de jongeren.

Belonen werkt beter dan straffen

Wethouder Hans Marchal zegt over de nieuwe aanpak: ‘Ik ben bijzonder blij en tevreden dat de jongeren hun best hebben gedaan de vuurwerkschade flink te beperken. Vuurwerk afsteken kan ook zonder vernielingen. Het tentfeest in Langbroek is overigens al jaren een mooi voorbeeld van hoe jongeren de jaarwisseling positief kunnen vieren. Belonen werkt beter dan straffen. Wat niet wegneemt, dat de daders van vernielingen daarvoor moeten worden bestraft,’ aldus Marchal.