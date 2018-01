In Friesland wordt al geschaatst op natuurijs

De Ryptsjerksterpolder is traditioneel een van de eerste plekken in Nederland waar geschaatst kan worden. Het is een poldergebied waar het niet diep is. Dik is het ijs echter nog niet. De waaghalzen schaatsen over slechts 3 centimeter dik ijs. De kans dat er op andere plaatsen deze week ook geschaatst kan worden lijkt nihil. De temperatuur gaat alleen maar omhoog.

