Mishandeling crew-lid aan boord KLM vliegtuig

Vuistslag

Op vrijdag 5 januari misdraagt een Noors echtpaar zich aan boord van een KLM-vliegtuig, dat zich op dat moment boven de Atlantische Oceaan bevindt, onderweg naar Panama. De 33-jarige man lijkt het vooral bij dreigende taal te houden, maar de 26-jarige vrouw vertoont agressief en gewelddadig gedrag. Het begint bij het gooien van een bekertje naar de senior purser onder luid gevloek en geschreeuw. Op enig moment komt de vrouw naar de pantry, omdat ze vanwege haar gedrag geen alcohol meer krijgt geserveerd. Ze eist daar dat ze wel alcohol geschonken krijgt. Daarbij krijgt de purser een vuistslag in haar gezicht. Alsof dat nog niet genoeg is trekt de vrouw aan de haren van de purser en maakt schoppende bewegingen naar haar hoofd. Een collega weet het slachtoffer uiteindelijk te bevrijden uit de klauwen van deze onhandelbare reiziger.

Ovenwanten

De gezagvoerder heeft de vrouw daarop aangehouden, waarna ze in de boeien is geslagen. Het luchtvaartpersoneel droeg ovenwanten tijdens deze handeling, omdat de verdachte bijtende bewegingen maakte. Ook spuugde zij in de richting van de copiloot. Al met al heeft de crew zich tien uur bezig gehouden met het onder controle krijgen - en houden - van deze passagiers. Eenmaal geland is het stel overgedragen aan de Panamese autoriteiten. Die hebben het echtpaar op de eerste vlucht terug naar Schiphol gezet, uiteraard onder politiebegeleiding. In Amsterdam heeft de KMar hen op zaterdag 6 januari op Schiphol aangehouden. Vandaag heeft de officier van justitie hen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de vrouw vast blijft zitten tot aan de zitting van 18 januari. De man is vrij gelaten omdat er onvoldoende bewijs is dat hij dusdanig ernstig wangedrag heeft gepleegd.

Unruly passengers

Gedragingen van onhandelbare reizigers, in dit geval aan boord van een vliegtuig, neemt het OM zeer hoog op. Veiligheid van passagiers staat immers voorop. Maar die veiligheid kwam door toedoen van de verdachte in het gedrang: leden van het cabinepersoneel hebben urenlang hun werk, waaronder belangrijke veiligheidstaken, niet naar behoren kunnen doen, omdat ze zich intensief moesten bezighouden met gedragingen van verdachten. Geweld in kleine besloten ruimte zoals een vliegtuig, hoog in de lucht, zonder dat passagiers en crew aan dat geweld kunnen ontkomen, veroorzaakt gevoelens van grote onveiligheid. Verdachte moet zich daarom bij de rechter verantwoorden.

