Dijk rivier de Maas bij Brakel gesaboteerd

Een dijkbeheerder ontdekte de doorgang vanochtend tijdens een inspectie. De geul is volgens Waterschap Rivierenland door mensenhanden in de Zomerdijk gegraven en niet door dieren zoals bijvoorbeeld een bever. Volgens een woordvoerster dreigt er geen gevaar, maar handig is het echter niet gezien het hoge water. ,,Het gaat om de zomerdijk. Die is bedoeld om bij hoog water te overstromen. Het is de winterdijk die het achterliggende land echt beschermd.’’ De geul is inmiddels afgedekt maar het waterschap is wel op zoek naar getuigen. Het waterschap heeft bij de politie aangifte gedaan. Het is voor het waterschap dan ook een raadsel wie de geul heeft gegraven.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)