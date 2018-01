Burgemeester Uithoorn maakt overstap naar de politie

Burgemeester van Uithoorn Dagmar Oudshoorn volgt Hanneke Ekelmans op als hoofd Operatiën van de Eenheid Amsterdam. 1 maart a.s. is haar eerste werkdag. ‘Het kwam op mijn pad, vertelt Dagmar, en ik wist eigenlijk meteen: dit wil ik doen.’

In mijn jaren als burgemeester van Uithoorn is mijn respect voor de politie en affiniteit met haar vele taken en uitdagingen enorm gegroeid. Voor mij betekent het een geweldige eer om voor deze eenheid en het korps als geheel mijn regionale netwerk, mijn bestuurlijke kennis en kunde en mijn levenservaring in te mogen zetten.

Pijn in mijn hart

Dat betekent niet dat het afscheid mij niet zwaar valt. Bijna 8 jaar mocht ik burgermoeder zijn van Uithoorn. De inwoners van Uithoorn en de Kwakel heb ik in mijn hart gesloten. Hun vermogen om met elkaar iets nieuws neer te zetten, de betrokkenheid met elkaar en met het reilen en zeilen van de gemeente, maakte het werken in deze gemeente tot een unieke periode die ik nooit had willen missen. Met pijn in mijn hart zeg ik hier gedag, maar als geïnteresseerde inwoner blijf ik Uithoorn en de Kwakel natuurlijk wel op de voet volgen.

Nieuwe uitdaging

Ik ken het politiewerk van de zijlijn, maar besef terdege dat ik bepaalde operationele kennis ontbeer. Reken maar dat ik mij daar grondig in zal verdiepen, zodat ik mijn bevoegdheden daadwerkelijk kan gebruiken. Er is mij alles aan gelegen om te laten zien dat ook een relatieve buitenstaander van betekenis kan zijn voor het korps – in het bijzonder de Eenheid Amsterdam, waaraan ik gehecht ben geraakt.’