Bestelauto aanrijding nieuwjaarsnacht Oss gevonden, 1 verdachte aangehouden

De politie heeft dinsdagochtend de bestelauto in Stroe aangetroffen die betrokken was bij de aanrijding op de Berghemseweg in Oss tijdens de nieuwjaarsnacht waarbij een 28-jarige vrouw zwaargewond raakte en de bestuurder is doorgereden. Dit meldt de politie dinsdag.

'Ook hebben we een verdachte in deze zaak aangehouden. Of dit de daadwerkelijke verdachte van het besturen van de auto is, is nog niet duidelijk', aldus de politie.

Nieuwe informatie

Naar aanleiding van nieuwe informatie die bij de politie binnenkwam is dinsdag in de vroege ochtend op een camping in het Gelderse Stroe de bestelwagen teruggevonden die betrokken was bij de aanrijding in Oss. Het voertuig is in beslag genomen en wordt verder onderzocht door onze verkeersspecialisten.

Aanhouding

Later die middag meldde zich een 39-jarige man uit Driebergen-Rijsenburg op het politiebureau in Oss die een verklaring wilde afleggen. Vanwege een aantal verdachte omstandigheden is deze man aangehouden. We onderzoeken of hij een rol heeft gehad bij de aanrijding en zo ja welke. Of hij de bestuurder van het voertuig is geweest is nog niet helder. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.

Geschept en doorgereden

Tijdens nieuwjaarsnacht werd een 28-jarige vrouw door een auto met hoge snelheid geschept. Die reed na de aanrijding door en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Al eerder toonde de politie beelden waarop het voertuig te zien was.

Beloning voor Gouden Tip

Maandag toonde de familie beelden van het moment waarop hun dochter wordt aangereden. Door deze nieuwe beelden te tonen hoopt de familie dat de persoon die de bewuste nacht de bestelwagen bestuurde alsnog kan worden opgespoord. Daarbij looft de familie een beloning van 2.000,- euro uit voor de Gouden Tip.

