'Ruim honderduizend brandgevaarlijke cv-ketels Nefit'

In Nederland, Duitsland en België hangen gezamenlijk cv-ketels van Nefit van het specifieke type TopLine HR die brandgevaarlijk kunnen zijn. 'Het gaat om ruim 178.000 cv-ketels die tussen 2006 en 2009 zijn geproduceerd', zo meldt RTL-nieuws na onderzoek.

Brandgevaar en koolmonoxidevergiftiging

In Nederland zijn van de bewuste ketels 128.090 stuks verkocht en ongeveer 50.000 ketels zijn geëxporteerd naar Duitsland en België. 'Door het mogelijk kromtrekken van de warmtewisselaar kunnen er vlammen ontstaan in de ketelkast die tot brand kunnen leiden', aldus RTL-nieuws. Daarnaast is er door het ontdekte probleem mogelijk gevaar op koolmonoxidevergiftiging.

Branderklemmen

Begin 2017 gaf Nefit voor dezelfde ketels ook al een waarschuwing af dat bij onderhoud door de monteur er gevaar was dat de branderklemmen niet goed meer zouden afdichten. Hiervoor schreef Nefit alle installateurs van de bewuste ketel aan om deze branderklemmen extra te controleren.

Mogelijk smeltschade

Nefit stelde toen vast dat wanneer de branderklemmen na het uitvoeren van onderhoud niet juist worden gesloten, de brander niet altijd voldoende wordt afgesloten. Hierdoor kunnen binnenin het toestel rookgassen ontsnappen, waardoor smeltschade kan ontstaan aan de binnenzijde van het toestel. Dit zou kunnen leiden tot brand.

