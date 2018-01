Man na onwelwording in zeecontainer in Lochem overleden

Dinsdagmiddag is een medewerker van het Zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dit heeft de gemeente Lochem dinsdag bekendgemaakt.

Een dode, een gewonde

'Het incident gebeurde rond 15.00 uur in een naastgelegen container voor de opslag van houtkorrels. Bij het incident is één medewerker overleden. Eén medewerker ligt nog in het ziekenhuis', aldus de gemeente.

Burgemeester

Burgemeester Van 't Erve: 'Wat een triest begin van het nieuwe jaar. Ik ben erg aangeslagen door dit incident. Mijn eerste gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de overleden medewerker'.

'Ik ben in nauw contact met het bestuur van het sportcentrum om hen bij te staan in dit verlies en in de zorg voor de overige medewerkers. Ik hoop op het beste voor de medewerker die nog in het ziekenhuis ligt.' De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident.

