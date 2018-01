Doorzoekingen in onderzoek internationale belastingfraude via schijnconstructie

45 miljoen euro

De doorzoekingen gebeurden in een onderzoek naar belastingfraude met een vermoedelijk speciaal voor dit doel opgezette schijnconstructie met een bijbehorend doolhof van meerdere ondernemingen in diverse landen. 'Het gaat om een bedrag van 45.000.000 euro dat aan een (buitenlandse) belastingdienst afgedragen had moeten worden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Vermogensbeheerder en trustkantoor

De doorzochte panden zijn een kantoor van een Nederlandse vermogensbeheerder en een Luxemburgs trustkantoor. Er is administratie in beslag genomen. De Nederlandse vermogensbeheerder en de drie directeuren en een manager, worden verdacht van het deelnemen aan een organisatie die onder meer tot doel had het doen van onjuiste aangiften dividendbelasting.

Constructie

Het vermoeden is dat de Nederlandse vermogensbeheerder betrokken was bij het bedenken en opzetten van de ingewikkelde constructie. De constructie doet vermoedelijk dienst als een internationaal fiscaal spiegelpaleis, waarin je iets anders ziet dan dat het is. De constructie zou alleen zijn opgezet om internationaal dividendbelastingfraude te plegen. Dividendbelasting is een vorm van belasting die afgedragen moet worden over ‘winstuitkeringen’ die bedrijven doen.

Lening van 2 miljard euro

In de spiegelpaleisconstructie verstrekte een in Luxemburg opgerichte vennootschap fictief een lening van 2 miljard euro aan haar Luxemburgse moedermaatschappij. In ruil voor de ‘renteloze lening’ betaalde de moedermaatschappij een vergoeding van honderden miljoenen euro’s aan de dochtervennootschap.

Die deed vervolgens een winstuitkering van honderden miljoenen euro’s aan de Nederlandse onderneming die aandelen bezat en die keerde dit op haar beurt weer uit aan een Brits bedrijf. Over de winstuitkering was 45 miljoen euro dividendbelasting verschuldigd. Dat is aan de Luxemburgse belastingdienst afgedragen.

De Nederlandse vermogensbeheerder zou vervolgens bij het doorstorten van de winstuitkering naar Groot-Brittanië, een zogenoemde ‘nihil-aangifte’ voor dividendbelasting hebben gedaan. Dit omdat in Luxemburg al de dividendbelasting was betaald over de uitgekeerde winstdelingen, wat leidde tot een afdrachtvermindering door verrekening van de in Luxemburg afgedragen dividendbelasting.

Dividendbelasting weer teruggehaald

Uit gegevens van de Luxemburgse fiscus blijkt echter dat de dividendbelasting in Luxemburg weer was teruggehaald door de onderneming. Per saldo is er in Luxemburg dus geen dividendbelasting afgedragen. De vermogensbeheerder had in Nederland dus vermoedelijk geen ‘nihil-aangifte’ mogen doen. Het onderzoek zal moeten uitwijzen waar en op welke wijze enige belastingdienst uiteindelijk ook daadwerkelijk is benadeeld.

Belastingfraude ondermijnt systeem

Belastingfraude kan het stelsel ondermijnen. Door belastingfraude loopt de Staat inkomsten mis. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt. Criminaliteit is vaak grensoverschrijdend. Er zijn criminelen die door het opzetten van internationale constructies en het gebruik van valse documenten de autoriteiten een rad voor ogen proberen te draaien.

Er wordt internationaal samengewerkt tussen verschillende Belastingdiensten en opsporingsdiensten. De internationale samenwerking is belangrijk om internationale belastingfraude te ontdekken en aan te pakken. Ook internationale belasting ontduikende schijnconstructies, ongeacht ten laste van welke schatkist het nadeel valt, staan hierbij in de aandacht.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)