Politie vermoedt verband tussen de twee beschoten huizen in Breda en gevonden dode

Ahornstraat en Dieststraat

Op zaterdag 6 januari startte de politie een onderzoek naar aanleiding van twee schietincidenten kort achter elkaar. In de Ahornstraat en in de Hagehof werden twee woningen beschoten door nog onbekende personen. Op dinsdag 9 januari 2018 om 6.00 uur vond er een incident in Breda plaats aan de Roeselarestraat waarbij sprake was van vuurwapens.

Doorzoekingen

Het rechercheteam heeft in het kader van deze onderzoeken dinsdagavond de eerder genoemde woning aan de Ahornstraat en een woning aan de Dieststraat doorzocht. De onderzoeken gaan onverminderd door, het Openbaar Ministerie en de politie hopen binnenkort meer informatie te geven.

