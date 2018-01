Hoogwater bij Lobith bereikt hoogtepunt 14.64 boven NAP

In de Rijn in Lobith werd 14.64 boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) gemeten. Zo'n waterstand komt gemiddeld eens in de vijf jaar voor, maar is niet gevaarlijk, aldus Rijkswaterstaat. In 2011, de laatste keer dat het water zo hoog stond, werd een peil van 15.50 boven NAP gemeten.

De oorzaak van het hoogwater is de zware regenval in Duitsland. Daardoor ontstaat een zogeheten afvoergolf van de Rijn en de Moezel, wat weer leidt tot hoge waterstanden en gecontroleerde overstroming van kaden en uiterwaarden van onder meer de Rijn, de IJssel, de Waal en de Nederrijn. Er zijn door de waterschappen en gemeenten verschillende maatregelen genomen tegen het water.

''flesje hoog water''

Horecaondernemer Ben Lamers gebruikt het hoge water om ''de ouderen het hoofd boven water te houden''. Zo verkoopt Lamers sinds kort ''flesjes hoog water''. De flesjes worden verkocht bij zijn twee restaurants Kade 5 en 7 op Tolkamer. De opbrengst, 2 euro per flesje, komt ten goede aan het verzorgingshuis Lobede.

