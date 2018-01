Verdachte zaak Anne Faber blijft vastzitten

Vandaag was de eerste pro-formazitting in het onderzoek naar de dood van de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht. Een 27-jarige man uit Den Dolder wordt verdacht van moord, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting.

Stand van zaken onderzoek

Tijdens de zitting is gesproken over de stand van zaken van het onderzoek. Het politieonderzoek is nog niet afgerond. Eerder heeft de rechter-commissaris al bepaald dat de verdachte wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum om inzicht te krijgen in zijn persoon. Dit onderzoek zal de komende periode plaatsvinden.

Vervolg

De volgende zitting is een regiezitting en staat gepland op vrijdag 23 maart om 9.00 uur. Tijdens de regiezitting wordt gesproken over de voortgang van het onderzoek en onderzoekswensen. De datum van de inhoudelijke zitting is bepaald op maandag 11 juni en dinsdag 12 juni, beide dagen om 9.00 uur.

Voorlopige hechtenis

De verdachte blijft vastzitten tot de volgende zitting.

Uitgebreide bekennende verklaring

De Telegraaf meldt dat tijdens de pro forma-zitting bleek dat Michael P. bekend heeft dat hij op 29 september 2017 Anne Faber heeft ontvoerd, verkracht en vermoord. Volgens zijn advocaat heeft P. een 'uitgebreide, bekennende' verklaring afgelegd. Michael P. was woensdag niet in de rechtbank.

Faber verdween op 29 september 2017 na een fietstocht. Haar lichaam werd twee weken later gevonden.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)