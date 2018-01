Utrechtse studievereniging krijgt geen subsidie meer vanwege seksistische liedjes

Het bestuur van UAV kreeg een brief van ouders van een lid van de vereniging, die schrijven dat ze 'furieus' zijn over liederen die tijdens het introductieweekend van de eerstejaars worden gezongen. Volgens de ouders spreekt uit de liederen 'seksisme, vrouwenhaat en verkrachtingsfantasieën' en dat is 'walgelijk en ontoelaatbaar'.

In vijf liedjes in de bundel worden vrouwen 'veldwerksletten' of 'kuthoeren' genoemd. De UAV noemt de liederen "woorden op papier die zeker niet serieus genomen moeten worden", maar zegt desondanks dat woorden als "hoer" en "slet" uit de bundel worden geschrapt. Student en verenigingsvoorzitter Marleen Ketelaars in de krant over schunnige teksten in andere liederen: 'Zoals een vierjarige lacht om poep-en-piesgrapjes, zo lacht een student om seks.' Seksisme onder studentenverenigingen is al langer een maatschappelijk thema.

