Handenvol werk voor politie op A29

De politie van basisteam Hoeksche Waard had in de nacht van 9 op 10 januari meer dan genoeg te doen op de A29. Drie verdachten werden van de weg geplukt: : twee dronken automobilisten en een potentiële inbreker.

Eén weggebruiker bleek voor 1145 ugl aan alcohol in zijn bloed te hebben. Dat komt al aardig in de buurt van 1300 ugl, de waarde die in sommige gevallen als dodelijk wordt aangemerkt.

Agenten zagen deze nacht op de snelweg ook een busje rijden dat meermalen in de politiesystemen voorkomt . Alle reden om de bestuurder langs de kant te zetten. In het busjes lagen een honkbalknuppel en inbrekersgereedschappen. De bestuurder werd aangehouden.

Tijdens de rit naar het politiebureau zagen de agenten een automobilist slingerend rijden. Het overbrengen van de verdachte met de honkbalknuppel en inbrekersgereedschappen werd even onderbroken om de slingerende automobilist te controleren. Hij bleek dronken te zijn en kon ook mee naar het bureau.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)