Twee inbrekers laten hond achter in woning

Dinsdagmiddag zijn twee inbrekers op heterdaad betrapt tijdens hun werkzaamheden in een woning aan de Heideweg. Het gaat om een 22-jarige man en een 21-jarige vrouw, beiden afkomstig uit Duitsland

Onbekende hond

Als de bewoners omstreeks 15.00 uur thuiskomen, zien zij tot hun verbazing een vreemde hond in de woning lopen. Vervolgens gaan zij naar de achterzijde van hun woning en ontdekken dat er is ingebroken. Gelijktijdig nemen zij door de ramen een onbekende man waar op de oprit. Onmiddellijk rennen beiden naar de voorzijde en proberen de man vast te pakken. De verdachte weet zich echter los te rukken en rent het nabijgelegen bos in. Kort daarop zien de bewoners ook nog een vrouw lopen die bij de mannelijke verdachte lijkt te horen.

Bekennende verklaring

Na de melding gaan diverse eenheden en een politiehond naar de Heideweg. Als snel worden de verdachten aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. In hun voertuig worden goederen aangetroffen die uit de woning zijn weggehaald. De auto, de gestolen spullen en de hond zijn in beslag genomen. Het dier wordt tijdelijk opgevangen. De verdachten hebben een bekennende verklaring afgelegd en zitten nog vast.