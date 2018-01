Kuzu (DENK) wil videoscheidsrechter in Tweede Kamer

Daarom wil de partij een videoscheidsrechter in de Kamer die moet gaan beoordelen of het er wel eerlijk aan toe gaan in de Kamer. De Kamerleden van Denk zijn van mening dat hen vaker het woord wordt afgenomen, terwijl politici van D66 en PvdA juist voorgetrokken zouden worden. Dit schrijft de Telegraaf woensdag.

Volgens de DENK'ers is een onafhankelijk en transparante klachtafwikkeling nodig bijvoorbeeld als de voorzitter iemand het ontneemt. De partij heeft inmiddels veel klachten over Arib en haar vervangers. Kamervoorzitter Arib denkt dat er inmiddels voldoende mogelijkheden zijn voor Denk om klachten te uiten of voorstellen te doen om regels te veranderen Daarnaast is ze niet te spreken over de manier waarover de partij zich de afgelopen tijd heeft opgesteld in de Tweede Kamer, onder meer met het publiceren van sturende filmpjes. Daarbij zet volgens Arib de partij ’selectief’, via knip-en-plakwerk, collega-Kamerleden te kijk. Er worden dan meestal Kamerleden met Turkse of Marokkaanse achtergrond uitgelicht die anders stemmen dan Denk. Arib vindt dat 'niet chic'

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)