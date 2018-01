Politie voorkwam in 2004 zware bomaanslag op Rotterdamse garagehouder

De 38-jarige man die als verdachte is aangemerkt, heeft 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, gekregen voor zijn rol in de voorbereiding van de aanslag. De man had in 2004, met andere inmiddels al veroordeelde mededaders, een bom voorhanden waarmee de aanslag zou worden gepleegd.

Bom in Buitenveldertse woning

Tijdens het tappen van de telefoons van een aantal verdachten rees in de avond van 11 november 2004 bij de politie het vermoeden dat de man op dat moment een explosief bij zich had. Het signaal van zijn telefoon leidde de politie naar een woning in Buitenveldert.

Plattegronden en foto beoogd slachtoffer

Daar werden onder meer een explosief en een tot ontsteker omgebouwde telefoon gevonden. Het mogelijke doelwit was een garagehouder in Rotterdam. Zijn foto en plattegronden van de omgeving van zijn garage werden ook in de woning aangetroffen.

Kilo springstof

De 38-jarige man die nu is veroordeeld, speelde een belangrijke rol bij het aannemen van de opdracht en de voorbereiding van de bomaanslag. Hij werkte hierbij nauw samen met in ieder geval twee andere mannen. De bom bevatte twee pakketten van elk 500 gram springstof. Vaststaat dat slechts 100 gram van deze springstof volstaat om een auto uit elkaar te rijten. Het is evident dat de bom levensgevaarlijk was en een enorme ravage zou hebben aangericht als deze tot ontploffing was gekomen.

Toevallige aanhouding

De man had geen strafblad in Nederland en kon pas in 2016, min of meer toevallig, in Hongarije worden aangehouden voor de strafbare feiten uit 2004. De rechtbank heeft bij het opleggen van de straf – conform de eis van de officier – daarom rekening gehouden met de lange tijd die sinds het begaan van de strafbare feiten is verstreken.

