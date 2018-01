Politie vermoedt betrokkenheid tweede auto aanrijding Eisenhowerlaan

De politie die nog volop bezig is met het onderzoek naar de ernstige aanrijding van afgelopen zaterdagavond in Eindhoven op de Eisenhowerlaan, waarbij een 45-jarige vrouw op de fiets ernstig gewond raakte, sluit niet uit dat een tweede voertuig betrokken is geweest bij de aanrijding en doet een nieuwe getuigenoproep. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Doorgereden

De 45-jarige vrouw uit Eindhoven, die op de fiets was, raakte zaterdagavond kort na 23.30 uur zwaargewond. Ze stak met haar fiets de kruising met de Wolvendijk over toen ze werd geschept door een donkerkleurige personenauto. Die auto reed na de aanrijding door en werd even later aangetroffen op de Boschdijk. De vermoedelijke bestuurder meldde zich een dag later bij de politie.

Verhoord

De verdachte is de afgelopen dagen verhoord. Het rijbewijs van de man bleek verlopen en onder meer aan de hand van getuigenverklaringen vermoedt de politie dat de man zeer roekeloos heeft gereden. Ook zijn er indicaties dat de bestuurder tijdens de aanrijding onder invloed was van verdovende middelen.

Sporenbeeld

Specialisten van de politie hebben de auto van de verdachte uitvoerig onderzocht. Ook is er op de plek van de aanrijding nauwkeurig sporenonderzoek gedaan. Op dit moment is niet uit te sluiten dat de vrouw enkele seconden vóór de aanrijding werd aangereden of aangetikt door een ander voertuig. Zo werd op de plek van het ongeluk een buitenspiegel gevonden. Die spiegel hoort niet thuis bij het voertuig van de verdachte, maar bij een tot nu toe onbekend gebleven BMW.

Camerabeelden

Analyse van camerabeelden heeft tot nu toe nog geen duidelijkheid opgeleverd. Het onderzoeksteam is daarnaast nog altijd op zoek naar getuigen van het ongeluk. Zo zou er op het moment van de aanrijding een rijtje auto’s voor de verkeerslichten op de Eisenhowerlaan hebben staan wachten. De politie is ervan overtuigd dat de inzittenden van deze voertuigen iets hebben gezien van de aanrijding en dat nog niet hebben gemeld.

BMW-spiegel

Op dit moment wordt onder meer verder onderzoek gedaan naar de aangetroffen zijspiegel. Ook wil het team graag spreken met mensen die sinds afgelopen zaterdag een BMW hebben gezien waarvan de linker zijspiegel ontbreekt. Een speciale oproep geldt daarbij voor bijvoorbeeld garagehouders die onlangs een BMW met deze schade ter reparatie aangeboden hebben gekregen.

Verdachte vrijgelaten

De verdachte is dinsdag in vrijheid gesteld en nog altijd verdachte. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en verkeerd buiten levensgevaar. Alle informatie is welkom op 0900-8844. Anoniem tips doorgeven kan op 0800-7000.

