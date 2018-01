Veel kritiek op 'aanmanings'-enveloppen Postcodeloterij

Op social media wordt veel kritiek geuit over de manier waarop de Nationale Postcodeloterij op dit moment via de brievenbus reclame maakt. Bewoners ontvangen een aan hen geadresseerde brief met hun naam vermeld in een envelop met daarop de tekst: '-Herinnering-'.

Verkeerde keelgat

De agressieve wijze van de Postcodeloterij schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. 'Wat een hufterige vorm van marketing. Bijgevoegd plaatje een envelop van de f***ing #postcodeloterij. Trapte er zelf in en dacht een betalingsherinnering. Ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen met schuldverleden dit echt stress geeft, zo in januari', aldus een van de vele negatieve reacties op Twitter.

Reclame Code Commissie

Ook de Reclame Code Commissie (RCC)heeft een groot aantal klachten ontvangen over de brief van de Nationale Postcode Loterij. 'Het gaat om een envelop met daarop de tekst 'Herinnering' zo laat de RCC woensdag weten.

Klachten in behandeling

'Na een proces van hoor en wederhoor behandelt de Reclame Code Commissie de klachten over deze uiting in haar zitting van 25 januari a.s. De uitspraak volgt later en wordt gepubliceerd op onze website', aldus de RCC.