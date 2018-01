Dode man (25) flat Breda is door misdrijf omgebracht

De man die afgelopen dinsdag in Breda dood in een flat aan de Roeselarestraat werd aangetroffen is door een misdrijf om het leven gebracht. 'Het betreft een 25-jarige man die niet officieel ingeschreven staat in Nederland', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Vuurwapenincident en dode aangetroffen

Op dinsdag 9 januari 2018 om 06.00 uur vond er een incident in Breda plaats aan de Roeselarestraat waarbij sprake was van vuurwapens. Ook werd daar een stoffelijke overschot gevonden.

Onderzoek zeker tot zaterdag

'Het onderzoek in de woning aan de Roeselarestraat is nog in volle gang en zal tot zeker zaterdag duren. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen en wie daar verantwoordelijk voor is, is onderwerp van onderzoek en daarom zullen daar verder geen mededelingen over worden gedaan', aldus de politie

Twee woningen beschoten

Op zaterdag 6 januari 2018 startte de politie een onderzoek naar aanleiding van twee schietincidenten kort achter elkaar. In de Ahornstraat en in de Hagehof werden twee woningen beschoten door nog onbekende personen. Het is goed mogelijk dat deze twee incidenten met elkaar te maken hebben.

