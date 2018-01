Tweede pasgeboren panterjong na 10 dagen opgegeten door moeder

De dierverzorgers van het kraamverblijf van het 10 dagen geleden panterjong in Burgers' Zoo hebben woensdag moeten constateren dat het jong was verdwenen. Dit heeft Burgers' Zoo woensdag bekendgemaakt.

Geen jong meer te zien

'Tot vandaag leek het er op dat alles goed ging. Het tweede jong leek goed te drinken en moeder leek het jong te accepteren. Echter op dag tien lijkt toch het noodlot toe te hebben geslagen en zagen we vanuit de livestream vanochtend geen jong meer in het kraamverblijf', stelt Burgers' Zoo.

Tweede jong opgegeten

'Nadat enkele dierverzorgers zijn gaan kijken in het kraamhok kwamen we inderdaad tot de conclusie dat moeder haar tweede jong heeft opgegeten. De plotselinge ommekeer in het gedrag is moeilijk te reproduceren', meldt Burgers' Zoo. Eerder overleed al een tweede jong 4 dagen na de geboorte.

Toch goed nieuws

Ondanks het feit dat het natuurlijk erg naar is wat er is gebeurd, zit er toch ook een positieve kant aan dit verhaal. De reden dat het vrouwtje naar Arnhem is gekomen, is omdat het vrouwtje voor het stamboek een belangrijke rol heeft aangezien zij de enige nakomeling is vanuit haar bloedlijn. Dit maakt haar genetisch belangrijk voor het stamboek van de Sri Lanka panter in Europese dierenparken.

Eerste dracht

Voor de pantervrouw was dit haar eerste dracht. Bij katachtigen is een eerste worp altijd spannend. Het is de vraag of een vrouwtje bij de eerste worp haar jongen accepteert en of ze deze groot kan brengen. Het vrouwtje is relatief jong en heeft ook geen ervaring met het groot brengen van jongen.

'Dat het vrouwtje een cyclus heeft, drachtig kan worden en het feit dat er voor zover we weten bij haar tijdens de dracht en het werpen geen complicaties zijn opgetreden, geeft goede hoop op een meer gezonde jongen in de toekomst', aldus Burgers' Zoo.

