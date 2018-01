Drugslab in boerenschuur Voorst

Een arrestatieteam van de politie is woensdagochtend vroeg een drugslab in een boerenschuur in het Gelderse Voorst binnengevallen. 'Er liep al even een onderzoek. Er zijn vier mensen aangehouden', zo laat de politie woensdag weten.

Informatie

'De recherche startte een onderzoek toen er informatie binnenkwam over een mogelijk drugslab. In het onderzoek kwam een schuur bij een boerderij aan de Gravenstraat in Voorst in beeld', aldus de politie. Vanochtend vroeg is de politie met een arrestatieteam naar binnen gegaan.

Amfetamine

In de schuur werd amfetamine geproduceerd, een harddrug. Het gaat om een professioneel lab. In de schuur werden drie mannen uit Deventer aangehouden. Ook een bewoner van de boerderij werd aangehouden. De recherche doet nu verder onderzoek naar het drugslab. Zowel in Voorst als bij de woonadressen in Deventer werd na de aanhouding huiszoeking verricht. Het LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteunen en Ontmantelen) is ter plaatse om het drugslab te ontmantelen.

Milieuschade

De politie neemt informatie en tips over mogelijke drugslabs altijd hoog op. De productie van drugs kan gevaarlijk zijn voor de omgeving. Bovendien worden afvalstoffen vaak illegaal gedumpt, waardoor er schade aan het milieu kan ontstaan. Ook het opruimen van vaten met drugsafval kost de maatschappij veel geld. Bij de schuur in Voorst werd het chemische afval direct in een sloot geloosd, waardoor er vermoedelijk milieuschade is ontstaan.

