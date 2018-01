NAM stelt verlaging gasproductie voor aan minister Wiebes

Hierin stelt de NAM dat gezien de huidige seismische ontwikkelingen stelt NAM, dat het vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving technisch verstandig is, om een aantal extra maatregelen te treffen. Zo moeten drie clusters, Overschild, De Pauwen en Ten Post, buiten werking worden gesteld. Ook het sluiten van cluster Eemsdelta, om seismisch effect op de noordoostelijke kant van de stad Groningen te verminderen. Ook de productie clusters Leermens en ’t Zandt dienen te worden gesloten.

De effectiviteit van een combinatie van maatregelen zoals hierboven genoemd, alsmede de reeds genomen productie maatregel van de 10% reductie per 1 oktober 2017, zal naar verwachting NAM in staat stellen om in lijn met het doel van het MRP de veiligheid en veiligheids beleving binnen acceptabele parameters te houden.