Verdachte vervolgd voor schieten met luchtbuks

Onderzoek

De politie heeft op 10 oktober 2017 twee jongens van 17 jaar en een jongen van 16 jaar aangehouden in een woning aan de Nieuwe Sint Jansstraat in Groningen. Dit nadat vanuit het dakraam van die woning was geschoten met een luchtdrukgeweer. Hierdoor raakten meerdere mensen lichtgewond. Uit onderzoek is vastgesteld dat één van de verdachten geschoten heeft. Deze 17-jarige jongen wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor poging zware mishandeling en voor het voorhanden hebben van een wapen.

De twee andere jongens worden niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Zij hebben niet geschoten of op andere wijze bijgedragen aan het letsel dat is toegebracht bij de slachtoffers.

Slachtoffers

Die middag meldden zich vier slachtoffers bij de politie die aangaven geraakt te zijn. In de loop van de het onderzoek hebben in totaal 17 mensen aangifte gedaan.