Jongen (13) stak moeder neer uit eerwraak

Nadat hij zijn 35-jarige moeder zwaar had verwond met een mes, verklaarde de tiener tegenover de politie dat zijn moeder geen initiatief had mogen nemen om te scheiden van zijn vader. Dit zou niet mogen volgens Afghaanse tradities. De rechtbank is van oordeel dat deze mening hem opgedrongen is door zijn vader.

De jongen zit sinds de steekpartij vast en zal komende vrijdag voor de kinderrechter moeten verschijnen.