Groot aantal woningen onderzocht op koolmonoxide

De hulpdiensten zijn woensdag lange tijd bezig geweest aan de Van Heuven Goedhartstraat in Schiedam nadat er in meerdere woningen en portieken koolmonoxide gemeten werd.

tussen de vijftig en tachtig woningen zijn gecontroleerd op aanwezigheid van CO. Uiteindelijk bleek in 24 woningen een verhoogde concentratie aanwezig te zijn. Drie woningen daarvan moesten vanwege een gevaarlijke hoge concentratie ontruimd worden.



Een zwangere vrouw is met haar 2 kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Een koolmonoxidemelder bracht op tijd redding waardoor men op tijd gewaarschuwd werd.



De oorzaak van de koolmonoxide in de flat bleek afkomstig te zijn van twee gelijktijdig defect geraakte geisers in twee verschillende portieken.