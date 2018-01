Twee treinen rammen stilgevallen auto op overweg Diemen

De auto was stilgevallen op het spoor. Dit meldt de lokale zender AT5. De twee inzittenden wisten op tijd uit de auto te komen en kwamen met de schrik vrij. Ook in de twee betrokken treinen raakte niemand gewond. Wel lag het treinverkeer tussen Amsterdam Muiderpoort en station Weesp de verdere avond plat. De NS zette op dat traject bussen in.

