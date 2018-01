De Telefoongids verschijnt dit jaar voor het laatst op papier

Sinds 1996 verschijnt de Telefoongids ook online (www.detelefoongids.nl) en inmiddels zoekt bijna iedereen online naar de telefoonnummers en adressen. Daarom vindt uitgever DTG de papieren editie niet langer nodig, zo meldt dagblad Trouw donderdag.

Een beperkte groep ouderen gebruikt de gedrukte versie nog wel, maar die zullen dit jaar via een speciale cursus geholpen worden om de overstap naar online te maken. In de krant zegt directeur DT, erik Wiecher, over het verdwijnen van de papieren versie van de Telefoongids: 'Het is maatschappelijk niet meer vol te houden om een boek zo breed gratis te verspreiden. Mensen zeggen tegen ons: wat moet ik met dat dikke boek? Of ze bellen en stellen: hou op met hiervoor bos te kappen.'

