Weer grote daling instroom vmbo

Liever havo of vwo

Er zitten ruim 2000 leerlingen minder in de derde klas van het vmbo dan vorig jaar. Dat zou voor een deel te maken hebben met het feit dat een beroepsopleiding minder status heeft dan havo of vwo. Ouders doen daarom alles om hun kinderen bij het vmbo weg te houden en zien hun kinderen liever naar de havo of het vwo gaan. Ook vanuit de politiek wordt de doorstroming van leerlingen naar hogere niveaus gestimuleerd. Leerlingen zouden hiermee betere kansen hebben bij vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt. Echter middelbare scholen constateren dat lang niet alle kinderen dat niveau aankunnen en daardoor toch later alsnog een stapje terug moeten doen. Dit schrijft het Algemeen Dagblad op basis van eigen analyse.

Tekort aan vakmensen

Op de basisberoepsgerichte leerweg is de daling het grootst. daar zitten dit schooljaar 8 procent minder scholieren in de derde klas ten opzichte van vorig jaar. Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-Raad, de belangenorganisatie van het voortgezet onderwijs, vindt Nederland een voorbeeld moet nemen aan Duitsland. In het NOS Radio 1 Journaal zegt hij dat het gymnasium in Duitsland voor een deel beroepsgeorienteerd is. En in de krant: 'Het idee bestaat dat kinderen maar beter geen beroepsopleiding kunnen doen, omdat een theoretische opleiding, zoals havo en vwo, beter is. Maar er is juist een grote vraag naar beroepskrachten op de arbeidsmarkt.' De VO-Raad ende MBO Raad waarschuwden eerder al voor een leegloop op de vakopleidingen. Zij vrezen voor een tekort aan vakmensen voor de arbeidsmarkt.

