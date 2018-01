Gewonde bij brand in keuken

Bij een kleine brand aan de van Oldenbarneveldstraat in Vlaardingen is donderdagochtend een man gewond geraakt.

De brandweer werd rond zes uur met spoed gealarmeerd omdat bewoners rook hadden waargenomen. Ter plaatse bleek er een kleine brand te woeden in de keuken. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Een persoon ademde teveel rook in en is ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

