Man (78) overlijdt na verkeersongeval A1

Rond 21.30 uur kwam er een melding dat er op de A1 ter hoogte van Rijssen een ongeval had plaatsgevonden. De bestuurder van de auto is mogelijk onwel geworden en de auto is van de weg geraakt, over de kop geslagen en in een sloot tot stilstand gekomen. De man is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden. De overige 2 inzittenden (een 68-jarige vrouw Uit Meppel en een 82-jarige vrouw uit Deventer) zijn met ernstig letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Vanwege de inzet van de Traumahelikopter is de A1 bij Enter/Rijssen/Goor richting Amsterdam gisteravond tijdelijk afgesloten geweest.

