OM vervolgt CDA-raadslid (24) wegens valse aangiften

De man zou als CDA raadslid in 2016 naar eigen zeggen meerdere malen zijn bedreigd en mishandeld en onder andere. in mei en september 2016 meerdere dreigbrieven hebben ontvangen. Daaropvolgend politieonderzoek resulteerde echter in verdenking dat de meldingen vals waren. Dit maakt het OM in Breda donderdag bekend.

Het OM accepteert geen fysiek of verbaal geweld tegen personen met een publieke functie zoals raadsleden en zette dan ook stevig in op onderzoek en eventuele vervolging van verdachten.

Dat er nu sprake zou zijn geweest van het doen van valse aangifte, daar tilt het OM zwaar aan. Zeker als dat wordt gedaan door een persoon met een publieke functie. Het OM hecht veel belang aan integere vertegenwoordigers van de overheid. Daarnaast is door politie en OM veel tijd in het onderzoek gestoken. Tijd die aan andere zaken en slachtoffers besteed had kunnen worden.

Het raadslid zal zich in het voorjaar moeten verantwoorden voor de politierechter.

Reactie raadslid

Het betreffende raadslid Rob Huijben, die voor het CDA in de gemeenteraad van Dongen zit, is nogal ondersteboven van het nieuws. In een reactie laat hij aan Omroep Brabant weten: 'Ik ben overrompeld door het besluit van het OM en eigenlijk ook erg geschrokken. Ik ben slachtoffer in dit verhaal en ik had gehoopt dat de politie en het OM hun tijd zouden besteden aan het zoeken van de dader, aangezien die nog steeds vrij rondloopt. Ik ga absoluut niet mee in dit verhaal. Ze richten aan mij als persoon nu schade toe en dat neem ik ze heel erg kwalijk.'

